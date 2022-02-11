Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Заказавшая убийство своей семьи девушка на видео рассказала детали расправы

Опубликовано видео с рассказом заказавшей убийство семьи 14-летней омской школьницы

Опубликовано видео с рассказом 14-летней девушки из Омской области, которая заказала убийство своей семьи. Кадры опубликовал РЕН ТВ.

На видеозаписи слышны комментарии девушки: когда ее 17-летний парень, который должен был устроить расправу, пришел к ней поздним вечером, он спросил ее — готова ли она. Он показал ей нож, который спрятал в рукав. Девушка подробно описала, где она находилась во время убийства. По ее словам, сам процесс она не видела, однако отчетливо слышала.

Ранее сообщалось, что влюбленная пара российских подростков арестована по подозрению в убийстве семьи. Представитель Следственного комитета России (СКР) по Омской области тогда пояснила, что школьница сама подговорила молодого человека убить свою мать и отчима, которые были против их отношений. Также она предложила избавиться от 10-летней сестры-инвалида, за которой не хотела ухаживать.

Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Геннадия Зюганова госпитализировали
Охранник притворявшегося сыном богача афериста подал в суд на Netflix
В России рассказали об инструкциях США по затягиванию переговоров по Украине
Шойгу предложил Западу перестать вооружать Киев
Стоматолог рассказал о влиянии COVID-19 на состояние зубов
Су-34 отработали уничтожение противника в стратосфере
В России заявили о недопустимости политизации спорта на фоне скандала с Валиевой
Суд оставил без изменений меру пресечения Порошенко
Заказавшая убийство своей семьи девушка на видео рассказала детали расправы
Стал известен диагноз госпитализированного Геннадия Юхтина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.