Заказавшая убийство своей семьи девушка на видео рассказала детали расправы

Опубликовано видео с рассказом 14-летней девушки из Омской области, которая заказала убийство своей семьи. Кадры опубликовал РЕН ТВ.

На видеозаписи слышны комментарии девушки: когда ее 17-летний парень, который должен был устроить расправу, пришел к ней поздним вечером, он спросил ее — готова ли она. Он показал ей нож, который спрятал в рукав. Девушка подробно описала, где она находилась во время убийства. По ее словам, сам процесс она не видела, однако отчетливо слышала.

Ранее сообщалось, что влюбленная пара российских подростков арестована по подозрению в убийстве семьи. Представитель Следственного комитета России (СКР) по Омской области тогда пояснила, что школьница сама подговорила молодого человека убить свою мать и отчима, которые были против их отношений. Также она предложила избавиться от 10-летней сестры-инвалида, за которой не хотела ухаживать.