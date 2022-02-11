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Принявшая обет бедности монахиня похитила 62 миллиона рублей и спустила в казино

Директриса католической школы похитила 62 миллиона рублей и потратила их на азартные игры

Фото: Google Maps

Принявшая обет бедности монахиня и директриса католической школы в американском городе Торранс, штат Калифорния, признала вину в том, что похитила из средств учебного заведения более 835 тысяч долларов (62,1 миллиона рублей) и спустила их на азартные игры и личные нужды. Об этом сообщает CNN.

80-летняя Маргарет Креупер признала вину в мошенничестве и отмывании денег. Женщина около 30 лет возглавляла школу, и присваивала деньги в течение десяти лет.

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Федеральные прокуроры заявили, что Креупер, которая приняла обет бедности, использовала предназначенные для школы деньги на оплату огромных расходов на азартные игры в казино и прочие нужды. Они подчеркнули, что американка похитила и потратила эквивалент годовой стоимости обучения для 14 студентов.

Адвокат женщины Марк Бирн заявил, что его подзащитная раскаивается и очень стыдится содеянного. Она полностью осознала ответственность за свои действия.

Суд приговорил Креупер к 12 месяцам и одному дню тюремного заключения. Окружной судья Отис Райт обязал женщину возместить 825,3 тысячи долларов (61,3 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что основатель приюта для кошек в ирландском городе Корк приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения условно за то, что похитил предназначенные для животных пожертвования и спустил их на азартные игры. Подозрения в нецелевом расходовании средств впервые возникли у бывшего волонтера приюта.

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Алиса Дмитриева
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