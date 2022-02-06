Основатель приюта для кошек спустил 2,4 миллиона рублей пожертвований на игры

Основатель приюта для кошек в ирландском городе Корк приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения условно за то, что похитил предназначенные для животных пожертвования и спустил их на азартные игры. Об этом сообщает Irish Examiner.

Суд признал, что Оуэн Коллин, который открыл приют Cat Haven, похитил 27,5 тысячи евро (2,4 миллиона рублей) пожертвований, предназначавшихся на еду и кров для потерявшихся или бездомных кошек и котят. Мужчине предъявили обвинение в 39 случаях нарушения закона, большую часть из которых он совершил в 2019 году. Каждое обвинение вынесено по факту хищения из пожертвований для приюта различных сумм — от 10 евро (873 рублей) до 7,5 тысячи евро (654,9 тысячи рублей).

Подозрения в нецелевом расходовании средств впервые возникли у бывшего волонтера приюта. Оказалось, что 19,6 тысячи евро (1,7 миллиона рублей) были переведены на счет Оуэна, с которого он тратил средства на азартные игры. В ходе допроса мужчина признал, что в общей сложности украл более 27 тысяч евро (2,3 миллиона рублей). В суде подчеркнули, что до получения приютом официальной регистрации в 2018 году пожертвования направлялись на личный счет игромана.

Адвокат мужчины по фамилии Кэхилл подчеркнула, что ее подзащитный полностью признал вину. «Он хочет извиниться перед теми, кто жертвовал для фонда», — заявила защитница. По ее словам, детство ирландца было непростым, и после трагической смерти матери, отца и сестры он пошел по наклонной. «Он начал играть в покер, и это привело к тому, что он постоянно делал ставки и посещал букмекерские конторы», — сказала Кэхилл. Она добавила, что обвиняемый искренне любит кошек и нашел утешение в уходе за потерявшимися животными и предоставлении им приюта.

Судья Хелен Бойл приговорила ирландца к двум с половиной годам условного тюремного заключения при условии, что подсудимый все это время будет наблюдаться у психотерапевта и лечиться от игромании. Мужчина полностью возместил растраченные деньги, но регистрация приюта была аннулирована.

«Люди действовали из лучших побуждений и переводили деньги, так как думали, что они будут потрачены на благополучие кошек и котят, но вы использовали эти средства на азартные игры. Игромания — это пагубное пристрастие. А зависимость от онлайн-игр можно легко скрыть от других людей», — заявила судья.

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