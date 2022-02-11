Эпидемиолог назвал последствия перенесенного во время беременности коронавируса

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал последствия перенесенного во время беременности коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

Эпидемиолог отметил, что COVID-19 вызывает изменения в плаценте и нарушает плацентарное кровообращение. В результате ребенку поступает меньше кислорода, что может спровоцировать задержку темпов развития.

«Замедление темпов развития — как психического, так и физического — у таких детей абсолютно четко прослеживается в 20 процентах случаев», — подчеркнул Горелов.

Ранее исследователи Вашингтонского университета в Сент-Луисе, изучающие долгосрочные последствия перенесенной коронавирусной инфекции, выяснили, что после болезни значительно повышается риск сердечного приступа.

