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Посол России оценил переговоры Трасс и Лаврова

Посол РФ в Лондоне Келин заявил, что Британия «не слушала и не слышала» главу МИД Лаврова
Лиз Трасс и Сергей Лавров

Лиз Трасс и Сергей Лавров. Фото: @MID_RF

Посол России в Лондоне Андрей Келин оценил переговоры глав МИД РФ и Великобритании Сергея Лаврова и Лиз Трасс, которые состоялись 10 февраля. По его словам, британская сторона «не слушала и не слышала» российского министра иностранных дел, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что не видит никакого вклада в развитие двусторонних отношений в процессе переговоров, Трасс лишь повторяла формулироваки и слоганы, с которыми она выступает в парламенте, прессе и в Twitter, и ничего большего.

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«Министр [иностранных дел РФ Сергей Лавров] вопрос детально объяснял, что происходит, что мы хотим, почему эта ситуация, но британская сторона ни слушала и не слышала того, что мы говорили», — подчеркнул Келин.

Посол добавил, что диалог не был основан на взаимном уважении, признании интересов друг друга и поиске решений, в то время как Москва ожидала от визита Трасс блеска британской дипломатии.

Келин напомнил, что Россия всегда выступает за диалог и дипломатию, указав, что жесткие ультиматумы ведут к тупику. По его словам, премьер-министр Великобритании направил Трасс и министра обороны Бена Уоллеса в Москву для налаживания отношений, однако российская сторона не увидела этого по итогам визита.

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Трасс 10 февраля Лавров заявил, что британский дипломат не сказала ему ничего нового. Он подчеркнул, что британская сторона так и не изменила требования «убрать российские войска с российской территории».

Глава МИД РФ также назвал диалог России с Западом «разговором немого с глухим». По его словам, подробнейшие разъяснения российской стороны по поводу того, что у Москвы нет планов нападения на Украину, «упали на неподготовленную почву».

Марина Совина
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