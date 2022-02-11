Звезду «Тихого Дона» Кириенко перевели в реанимацию

Народную артистку РСФСР, звезду фильма «Тихий Дон» Зинаиду Кириенко, госпитализированную с коронавирусом, перевели в реанимацию. Об этом ее сын сообщил «Газете.Ru» в пятницу, 11 февраля.

Актриса в состоянии средней тяжести. Отмечается, что ее родственники ждут от доктора звонка с подробностями.

О том, что 88-летнюю Кириенко госпитализировали с COVID-19, стало известно накануне, 10 февраля. Сообщалось, что актриса потеряла сознание у себя дома и перестала реагировать на внешние раздражители.

Кириенко также снялась в таких фильмах, как «Судьба человека», «Любовь земная», «Два капитана», «Господин Великий Новгород» и «Самый медленный поезд». Звание народной артистки она получила в 1977 году.