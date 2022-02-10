Народную артистку России Зинаиду Кириенко госпитализировали с COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

88-летняя актриса попала в больницу после того, как почувствовала недомогание. Кириенко стало плохо дома, она потеряла сознание и перестала реагировать на внешние раздражители.

В беседе с телеканалом «Звезда» сын артистки рассказал, что у матери диагностировали омикрон-штамм. По его словам, в настоящее время Кириенко уже находится дома, где продолжает лечение от коронавируса.

Зинаида Кириенко известна по таким фильмам и сериалам, как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски 2», «Казаки», «Вдали от Родины», «Господин Великий Новгород» и «Самый медленный поезд». В 1965 году она получила звание «Заслуженная артистка РСФСР», а в 1977-м стала народной артисткой РСФСР.