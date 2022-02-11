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У звезды «Тихого Дона» Зинаиды Кириенко обнаружили рак

У народной артистки России Зинаиды Кириенко диагностировали рак поджелудочной железы

Кадр из фильма «Тихий Дон »

У народной артистки России Зинаиды Кириенко обнаружили рак. Об этом сообщает Пятый канал.

У 88-летней звезды «Тихого Дона» диагностировали рак поджелудочной железы и геморрагический инсульт. Она частично парализована и находится в реанимационном отделении. Несколько дней назад она также получила положительный результат теста на COVID-19.

10 февраля сообщалось, что Кириенко доставили в больницу Дома он почувствовала себя плохо, а потом потеряла сознание и перестала реагировать на внешние раздражители. При этом ее сын утверждал, что актриса лечится от коронавируса дома.

Ранее 11 февраля стало известно, что артистку перевели в реанимацию. Отмечалось, что она находится в состоянии средней тяжести.

Зинаида Кириенко известна по таким фильмам и сериалам, как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски 2», «Казаки», «Вдали от Родины», «Господин Великий Новгород» и «Самый медленный поезд».

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Евгений Шульгин
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