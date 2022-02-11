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Кулеба раскрыл детали переговоров с Россией в «нормандском формате»

Дмитрий Кулеба заявил о непреклонности Украины на переговорах в «нормандском формате»
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Киевская делегация на переговорах политических советников глав государств «нормандского формата» проявила непреклонность по ключевым для своей безопасности вопросам и не позволила пересечь своих «красных линий». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции, посвященной итогам встречи.

По его словам, разговор руководителя офиса президента республики Андрея Ермака и заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака выдался, «мягко говоря, непростым». «Абсолютно удержали все наши позиции, не уступили никаких моментов, важных для Украины», — раскрыл Кулеба детали переговоров.

В частности, дипломат пояснил, что Киев вновь отказался вести любые переговоры с представителями самопровозглашенных республик Донбасса — ДНР и ЛНР, несмотря на требования Москвы. Также он подчеркнул, что представители российской стороны обвиняли Украину в подготовке провокаций на фоне нежелания реализовывать Минские соглашения.

«Хочу абсолютно официально заявить, что никаких наступательных действий Украина не планирует, никакие провокации нам не нужны. Все эти сообщения с российской стороны направлены на нагнетание эмоционального состояния», — объяснил министр. При этом он заверил, что Киев не станет отказываться от продолжения встреч в «нормандском формате», считая дипломатический путь урегулирования единственно возможным.

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«Нормандские» переговоры, длившиеся почти девять часов, завершились в Берлине в ночь на 11 февраля. По длительности эта встреча превзошла предыдущий контакт представителей стран формата. 26 января в Париже участники диалога общались восемь с половиной часов.

Во встрече участвовали замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Стороны оценили встречу как безрезультатную.

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Михаил Кириллов
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