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Премьер-министр Литвы посетила Донбасс

Премьер Литвы Ингрида Шимоните посетила КПП «Счастье» и «Станица Луганская» в Донбассе

Фото: Mindaugas Kulbis / АР

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетила два контрольно-пропускных пункта (КПП) в Донбассе — «Счастье» и «Станица Луганская». Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров Украины.

В поездке Шимоните сопровождал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, совместный визит демонстрирует «скоординированность и единство» двух стран перед нынешними угрозами. Кроме того, Шмыгаль поблагодарил литовскую коллегу за оказываемую Украине помощь.

«Литва передает нам как оружие оборонного назначения, так и вакцины, которыми будут прививаться люди, в частности, с временно оккупированных территорий», — сказал украинский премьер.

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Ранее Шимоните подтвердила поставку на Украину ПЗРК Stinger, предназначенных для поражения низколетящих воздушных целей. Вооружение поступит в страну в ближайшие дни.

Кроме того, литовский премьер раскритиковала слова президента России Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица» в адрес украинских властей, назвав высказывание отвратительным.

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Алиса Реброва
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