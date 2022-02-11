Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Канада
11:0
Завершен
Швеция
Олимпийские игры 2022 (ж)|1/4 финала
Латвия
1:3
Завершен
Финляндия
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа C
Уотфорд
Сегодня
18:00 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Эвертон
Сегодня
18:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Спорт

Российская гимнастка восхитила фанатов снимками в купальнике

Гимнастка Мельникова выложила фотографии в купальнике с отдыха в Дубае и восхитила фанатов

Фото: @gelyamelnikova

Российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала новые фотографии, сделанные во время недавнего отдыха в Дубае. Пост доступен в Instagram спортсменки.

Девушка запечатлена на снимках в бело-розовом купальнике на пляже. За несколько часов публикация собрала 29 тысяч лайков.

Пользователи восхитились фотографиями гимнастки и оставили десятки восторженных комментариев. «Богиня красоты», «Не только чемпионка, но и красавица», «Ослепила своей красотой закат солнца», — написали фанаты.

Мельникова — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка Игр 2020 года в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На проходившем в октябре 2021 года мировом первенстве россиянка стала абсолютной чемпионкой.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин поговорит с Байденом и Макроном по телефону
Apple отреагировала на обвинения в слежке
Врач рассказал о роли телемедицины в борьбе с COVID-19
В России объяснили бесполезность пересмотра Минских соглашений
Посол России прокомментировал высказывания США о скором вторжении на Украину
Москвичи попрощались с историческим бассейном ЦСКА
Российская гимнастка восхитила фанатов снимками в купальнике
Знаменитый рок-музыкант избавится от жилья в Нью-Йорке
Австралия и Новая Зеландия дали рекомендации своим гражданам на Украине
Врач назвал способы получить консультацию при COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.