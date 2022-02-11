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Западным руководителям предрекли визиты в Москву с мешками денег

Военный обозреватель Артамонов заявил, что санкции против РФ приведут к удорожанию газа

Фото: Pixabay

Военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что введение Западом новых антироссийских санкций для них равносильно выстрелу в ногу. Он предрек, что в случае отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT руководителям европейских государств придется прилетать с визитом в Москву с мешками денег, чтобы расплатиться за газ.

«Если же Европа введет санкции, то она прострелит себе ногу. Поставка газа возможна только через Россию, а попытка отключить нам SWIFT приведет к тому, что европейские руководители будут лететь в Москву с мешками денег, чтобы расплатиться за тот же газ, который, волей тех же европейских руководителей, стал для них в восемь-десять раз дороже», — рассказал эксперт.

Ранее экс-комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата в США) Райан Ситтон предрек полное обрушение мировой экономики при полном прекращении поставок российских энергоносителей в западные страны из-за кризиса вокруг Украины.

Марина Совина
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