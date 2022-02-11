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В США предрекли обрушение мировой экономики при прекращении поставок из России

Бывший чиновник из США предрек обрушение экономики при прекращении поставок топлива из РФ

Фото: Pixabay

Бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата в США) Райан Ситтон в беседе с РИА Новости предрек полное обрушение мировой экономики при полном прекращении поставок российских энергоносителей в западные страны из-за кризиса вокруг Украины.

«Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем бряцанье оружием, шансы на то, что российские энергоносители на 100 процентов исчезнут практически равны нулю», — сказал бывший чиновник, отметив, что если топливо из России целиком убрать с рынка, это полностью подорвет мировую экономику.

Также он указал, что в период с 2008 по 2009 год дефицит на мировом нефтяном рынке составлял лишь около трех процентов, однако даже на этом фоне цена на нефть выросла до 140 долларов США за баррель. Ситтон допустил, что при полном исключении доли РФ с рынка энергоносителей стоимость барреля нефти может взлететь до 200-300 долларов.

Ранее сообщалось, что рассмотрение санкций США против России зашло в тупик. Об этом заявил глава международного комитета сената США демократ Роберт Менендес, который ранее анонсировал разработку «матери всех санкций» против России при вторжении на Украину. По его словам, сейчас обсуждаются «другие возможности».

Марина Совина
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