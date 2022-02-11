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Названо ключевое разногласие в «нормандском» формате

Козак заявил, что Украина не стала цитировать Минские соглашения в «нормандском» документе
Дмитрий Козак

Дмитрий Козак. Фото: Reuters

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о ключевом разногласии в переговорах в «нормандском» формате, которые состоялись в Берлине, сообщает РИА Новости.

Козак заявил, что Украина не стала цитировать Минские соглашения в «нормандском» документе. Он назвал это главным разногласием по итогу переговоров, а позицию Украины — непреклонной.

«Позиция Украины непреклонна: отказались в этом документе, проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, отказались даже цитировать минские соглашения о том, что вопрос будущего постконфликтного статуса этих территорий должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов», — подчеркнул он.

Представитель России добавил, что стороны до последнего стремились искать различные компромиссные формулировки.

Козак также назвал условие прогресса в минском переговорном процессе. Он возможен при единстве позиции всех участников встречи – России, Германии, Украины и Франции. Он добавил, что будущее переговоров не определено и зависит от Киева.

«Нормандские» переговоры политсоветников в Берлине, длившиеся почти девять часов, завершились 11 февраля. На встрече присутствовали замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Пятой республики Эмманюэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Марина Совина
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