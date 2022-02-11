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Россия разблокировала судоходство в Черном и Азовском морях

Госпогранслужба Украины сообщила о снятии Россией ограничений в Черном и Азовском морях

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия подтвердила снятие ограничений в Черном и Азовском морях. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На вопрос о том, планирует ли Россия разблокировать судоходство, в Госпогранслужбе ответили утвердительно и подчеркнули, что получили подтверждение.

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Ранее Москва объявила часть территорий Черного и Азовского морей опасными и на период с 13 по 19 февраля заблокировала судоходство в связи с военными учениями, предусматривающими ракетную и артиллерийскую стрельбу. В Министерстве иностранных дел Украины в связи с этим выразили протест.

При этом в Кремле отметили, что маневры российских кораблей не мешают торговым судам и не блокируют их передвижение.

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Алиса Реброва
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