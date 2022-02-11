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На Украине ввели санкции против телеканала «пророссийского лидера»

СНБО ввел санкции против украинского телеканала «Наш»

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против телеканала «Наш», принадлежащего экс-депутату Верховной Рады Евгению Мураеву, которого Великобритания считает главным кандидатом в «пророссийские лидеры» страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Санкции будут действовать пять лет. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что их ввели с подачи Службы безопасности Украины.

Мураев назвал действия властей преступлением. «Мы будем бороться», — пообещал он.

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В конце января МИД Великобритании заявил, что российские власти «рассматривают вопрос о вторжении и оккупации Украины», хотят посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера» и в качестве потенциального кандидата рассматривают Мураева.

Сам экс-депутат заявил, что с 2018 года находится под российскими санкциями из-за конфликта с лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. «У моей семьи там (в России — прим. "Ленты.ру" ) арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" — это вопрос к мистеру Бину», — отметил Мураев.

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София Сарджвеладзе
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