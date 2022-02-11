Козак заявил о готовности России прописать свои обязательства по «Минску»

Замглавы администрации президента России и представитель делегации на встрече в «нормандском» формате Дмитрий Козак заявил, что Москва была готова прописать свои обязательства по Минским соглашениями в том случае, если Париж, Киев и Берлин считали ее стороной конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Франция, Украина и Германия, по словам политика, ответили: «Мы не знаем». Аналогичный ответ был получен от партнеров по «нормандскому» формату на вопрос о том, какие пункты «Минска» не выполняет Донбасс.

Козак подчеркнул, что в украинском урегулировании сложилась патовая ситуация. В настоящее время требуются конкретные идеи от представителей Киева, Берлина и Парижа, каким образом можно окончательно разрешить конфликт.

Ранее замглавы администрации президента России оценил готовность Украины решать конфликт в Донбассе силовым путем. Он отметил, что в настоящее время весьма трудно говорить о том, насколько Киев готов к подобным шагам.

«Нормандские» переговоры политсоветников в Берлине, длившиеся почти девять часов, завершились 11 февраля. Во встрече участвовали замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Пятой республики Эмманюэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

