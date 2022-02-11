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На Украине рассказали о превращении «Нафтогаза» в банкрота

Экс-глава «Нафтогаза» Коболев заявил, что украинская компания превращается в банкрота

Фото: Sean Gallup / Getty Images

«Нафтогаз» стал превращаться в банкрота, который вынужден просить деньги у государства, сказал в интервью украинскому Forbes бывший генеральный директор компании Андрей Коболев.

Причиной этого он назвал некомпетентное управление. Руководство «Нафтогаза» совершило «катастрофическую ошибку», вовремя не закупив газ для отопительного сезона, заявил Коболев.

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«Нафтогаз» сейчас начал импортировать газ, несмотря на все разговоры, что газа достаточно. Большая зона риска — это март», — ответил он на вопрос, хватит ли Украине газа до конца зимы. Экс-глава компании уточнил, что все будет зависеть от погодных условий.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований Украины 1 февраля пришли с обысками к Коболеву. 28 апреля 2021 года кабмин Украины уволил его с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Его кресло занял Юрий Витренко.

Ранее Коболев заявил, что Украина будет вынуждена воровать российский газ из транзитного потока, если «Нафтогаз» не обеспечит его достаточный импорт и запасы.

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Платон Щукин
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