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Посол России выразил надежду на продолжение сертификации «Северного потока-2»

Посол РФ в ФРГ Нечаев надеется, что сертификация «Северного потока-2» не политизируется

Фото: @NSP2_Rossiya

Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду на продолжение сертификации газопровода «Северный поток-2» в ФРГ в ближайшее время. Его слова приводит РИА Новости.

«Рассчитываем, что процедура сертификации "Северного потока 2" в ближайшее время возобновится и будет носить профессиональный, неполитизированный характер», — указал дипломат.

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Нечаев напомнил, что компания-оператор Nord Stream 2 AG создала дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, находящуюся под юрисдикцией Германии, что удовлетворило требования для сертификации. Теперь компания предоставляет Федеральному сетевому агентству ФРГ необходимые документы.

Ранее представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон заявила, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) возобновит сертификацию газопровода «Северный поток-2» только после того, как получит полный набор документов. По ее словам, процедура по-прежнему приостановлена, каких-либо подвижек в этом направлении нет.

Сертификацию «Северного потока-2» прекратили в середине ноября прошлого года. Швейцарская Nord Stream 2 AG, оператор газопровода, объявила о намерении создать немецкую «дочку», чтобы зарегистрировать ее в качестве независимого оператора участка в Германии.

В связи со сменой объекта проверки, BNetzA должно начинать процедуры заново, однако до конца января ведомство не имело возможности вести такую деятельность. Nord Stream 2 AG объявил об учреждении дочерней Gas for Europe GmbH только 26 января. Какие именно документы компания до сих пор не предоставила регулятору, не уточняется.

Марина Совина
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