Европа задумала наказать Россию за офшоры

В рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов Евросоюз собрался включить Россию в серый список стран для целей налогообложения. Евросовет уже подготовил проект соответствующих изменений, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник.

Поводом для наказания станет наличие в стране вредоносных налоговых режимов. Речь идет о специальных административных районах (САР), так называемых русских офшорах, организованных во Владивостоке и Калининграде. Россия окажется во второй группе перечня некооперативных стран (non-cooperative jurisdictions), то есть в приложении Annex II вместе с Гонконгом, Коста-Рикой, Малайзией и так далее.

Серым список называется из-за существования черного, то есть приложения Annex I, где находятся Панама, Вануату, Тринидад и Тобаго и еще ряд стран. Других переходных категорий нет. Во вторую часть вносятся государства, где международные налоговые стандарты не выполняются, но Европа видит с их стороны готовность исправить ситуацию.

Европейские органы предложили Москве изменить регулирование САР до 31 декабря 2022 года, и если это случится, то претензии к России снимут. При этом собеседник издания назвал диалог с ЕС по этому поводу конструктивным.

Европейская группа по применению Кодекса налогообложения предпринимательской деятельности охарактеризовала САР как вредоносный налоговый режим, то есть способствующий нечестной конкуренции, еще в июне. Основных претензий две. Во-первых, европейцы настаивают, чтобы резиденты САР открывали офис в месте присутствия и нанимали там сотрудников, то есть подтверждали свой переезд. По этому пункту возражений у российской стороны нет, и изменения уже готовятся.

В настоящее время Минфин разрабатывает требование к резидентам САР открывать в месте регистрации офис площадью не менее 100 квадратных метров и нанимать не менее 15 сотрудников. Возрастет и стоимость «входного билета» — более 300 миллионов рублей в течение трех лет, вложенных в строительство инфраструктуры, а не 50 миллионов.

Главной проблемой остается второе требование — обеспечить доступность режима САР не только для зарубежных, но и для российских компаний. Статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов ранее указывал, что вопрос дискуссионный, и российские ведомства пока не могут найти общее решение с ЕС. В частности, предлагается обязать резидентов России переводить в САР управленческие структуры, что зачастую не так просто сделать.

Эксперты отмечают, что само по себе попадание в серый список неприятно, но не слишком угрожает стране. Однако если в течение пары лет ЕС не заметит позитивных изменений, то страна окажется в черном списке. А к странам из него применяется более жесткий налоговый контроль. В том числе выплата дивидендов в Россию может облагаться налогом.

Решение проблемы пока не выглядит простым. Дело в том, что допуск российских компаний в САР концептуально противоречит самой идее таких «офшоров». Они создавались для возвращения в страну компаний с российскими корнями, а не для того чтобы местные компании платили меньше налогов. Кроме того, изменения пугают инвесторов. Ведь перевод в САР позволяет компаниям менять правила корпоративного управления, что чревато нарушением прав держателей акций.

В ноябре прошлого года стало известно, что под давлением ЕС российские власти уже отказались от идеи снизить налог на прибыль для резидентов САР до пяти процентов. Минфин признал, что льгота фактически не имеет смысла, так как налог будут просто доначислять головным компаниям в других странах, а Россию признают нарушителем.