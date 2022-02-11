Кремль оценил результаты переговоров в «нормандском формате»

Участники переговоров в «нормандском формате» пока не смогли добиться реализации Минских соглашений. Так оценил ситуацию с переговорами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, иностранные дипломаты испытывают сложности с прочтением комплекса мер, предполагаемого соглашениями.

Так, отвечая на слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Минские соглашения предполагают выход войск России из Крыма, Песков предположил, что речь может идти об оговорке.

«Но то, что, действительно, ведущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельного четкого текста минского Комплекса мер, это очевидно», — добавил представитель Кремля.

По его словам, такие разночтения ведут к фундаментальному непониманию происходящего сторонами переговоров.

Ранее официальный представитель США в ООН перепутала Донбасс с Крымом. В своем интервью интервью телеканалу «Би-би-си» она заявила, что, согласно Минским соглашениям, Россия должна покинуть Крым.

В четверг, 10 февраля, глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявила, что Лондон никогда не признает суверенитета России над ростовской и Воронежской областями. В разговор пришлось вмешаться послу Великобритании Деборе Боннерт, которая объяснила главе МИД, что регионы действительно входят в состав России.