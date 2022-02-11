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На Украину прибыли самолеты с американским вооружением

Самолеты США с военной помощью на 130 тонн прибыли в Киев, заявили в Минобороны Украины
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Еще два самолета с американским вооружением прибыли в Киев, они доставили, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter-аккаунте.

«Еще две птички в Киеве! Javelin, гранаты и другие оборонительные боеприпасы для вооруженных сил Украины», — написал глава Минобороны. По его словам, вес военной помощи от США составил около 130 тонн.

«В общем сейчас мы получили 15 птичек общим весом более 1200 тонн! Продолжение следует», — заявил он.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ объяснил позицию альянса по вопросу военной помощи Украине. По его словам, в НАТО нет раскола по этому поводу, так как организация «не оказывает непосредственной военной поддержки Украине».

В последние месяцы в Киеве и на Западе часто звучат заявления о готовящемся вторжении России на Украину. В Москве отрицают наличие каких-либо агрессивных планов и считают подобные заявления нагнетанием обстановки.

Марина Совина
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