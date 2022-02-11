Находившиеся на борту Ан-2 люди погибли

Люди, которые находились на борту самолета Ан-2, упавшего на Камчатке, погибли при пожаре. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, передает РИА Новости.

«В нем находились два члена экипажа, по предварительной информации от МЧС, они погибли при падении самолета и пожаре», — сообщил глава региона, уточнив, что самолет взлетал с необорудованной полосы в районе поселка Северные Коряки. Погода в районе населенного пункта малооблачная, без ветра.

При этом в МЧС сообщили, что спасатели нашли тело одного погибшего при крушении самолета. Местонахождение второго уточняется. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидируют возгорание.

О падении самолета в районе села Коряки Елизовского муниципального района на Камчатке сообщалось ранее. На борту было два человека. В МЧС уточнили, что самолет с грузом летел в Тымлат.