Политолог предрек появление противостоящих США и НАТО сил

Политолог Сергей Михеев в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что в ближайшем будущем в мире вряд ли появится военный союз, готовый противостоять США и НАТО. Однако, деятельность ряда отдельных стран против Запада будет усиливаться, предрек он.

Эксперт отметил, что страны не охотно желают вступать со Штатами в открытый конфликт, однако стремятся избавиться от их влияния. Помимо главных сил, противостоящих Вашингтону — России, Китая и Ирана, — антиамериканской политики все больше стараются придерживаться такие страны, как Венесуэла, Никарагуа, Куба и Аргентина. Также Михеев обратил внимание на то, что на переговоры в Москву уже приехал президент Франции Эммануэль Макрон, а в вскоре совершить визит планируют канцлер Германии Олаф Шольц и представители Великобритании.

«Мы уже 30 лет слышим: вот, смотрите, сколько союзников у Америки, а сколько их у России. На самом деле это ни о чем. Никакой изоляции Путина и России не получается! Несмотря на то, что американцы сильны, хитры, ресурсов достаточно, но эта мировая власть у них потихоньку, как песочек между пальцев, просыпается, уходит. Уже никто не хочет особо их слушаться», — заявил политолог.

Ранее бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата в США) Райан Ситтон предрек полное обрушение мировой экономики при полном прекращении поставок российских энергоносителей в западные страны из-за кризиса вокруг Украины.