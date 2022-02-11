Украину заподозрили в подготовке провокации с С-300 у Донбасса

Украинские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 у границ ДНР и ЛНР будут представлять серьезную опасность для российских пассажирских самолетов в приграничных регионах, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он допустил, что на Украине готовят провокацию, ради которой может быть нанесен удар по России или Белоруссии.

Киев перебросил в Донбасс дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, заявил ранее замначальника управления Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Провокация по методичке»

«Украинские стрельбы всегда приводят к каким-то происшествиям. То же было, например, и в 2014 году с малазийским Boeing, так что опасность, действительно, очень высокая. И удары ведь могут быть нанесены не только над территорией Украины, но и над Черным морем, вблизи границы России, Ростовской области, Белоруссии. Конечно, наши военные будут внимательно отслеживать и контролировать ситуацию, полагаю, что и белорусы нам в этом могут. Думаю, известят и противоположенную сторону о том, что их действия регулярно приводят к происшествиям с гибелью обычных людей», — заметил Перенджиев.

Политолог допустил и вероятность намеренного попадания ради провокации. Он также не исключил пуски по территориям России и Белоруссии.

«Провокация готовится по той же методичке, что и в 2014 году, один в один. Просто тогда мы не особенно обращали на это внимание ввиду активных боевых действий, но сейчас ситуация другая. Почему [президент США Джо] Байден призывает американцев покинуть территорию Украины? Потому что готовится серьезная провокация, может быть удар и по территории Белоруссии, и по территории России», — предположил Перенджиев.

Ранее Басурин сообщал, что украинская армия разместила системы залпового огня в менее чем 30 километрах от линии соприкосновения в Донбассе. Он предположил, что в начале боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести по территории ДНР массированные огневые удары, целью которых окажутся важные гражданские объекты.