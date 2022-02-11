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Выяснено реальное отношение россиян к курортным романам

В Aviasales выяснили, что 74,7 процента россиян положительно относятся к курортным романам

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В преддверии празднования Дня всех влюбленных аналитики выяснили реальное отношение россиян из разных регионов к курортным романам. Об этом стало известно из исследования сервиса для онлайн-покупки билетов Aviasales, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что 74,7 процента россиян относятся к романтическим знакомствам на отдыхе положительно или нейтрально. При этом только 7,7 процента респондентов признались, что сами когда-либо искали новые отношения в путешествиях.

Чаще всего положительный ответ давали жители Владивостока (27,2 процента), Самары (16,9 процента) и Краснодара (15,6 процента). Более того, для нескольких участников исследования такие романы переросли в более серьезные отношения.

Некоторые опрошенные отметили, что не против курортного романа, однако сами пока не имеют подобного опыта. Такой вариант ответа в основном выбирали жители Новосибирска (41,1 процента) и Екатеринбурга (40,4 процента).

Также специалисты пришли к выводу, что негативно относится к курортным романам каждый пятый россиянин. Наибольшую долю таких ответов дали респонденты из Уфы — 38,5 процента и Иркутска — 32,7 процента.

Ранее в феврале аналитики сервиса OneTwoTrip назвали самые бюджетные направления для путешествия в День всех влюбленных. Так, авиабилеты по выгодным ценам можно приобрести в Санкт-Петербург, Махачкалу и Владикавказ. Стоимость перелета обойдется менее чем в пять тысяч рублей на одного человека.

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Мария Гейн
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