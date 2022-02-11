Назван самый интересующий иностранцев вопрос о России

Пользователь Reddit под ником Taken48 поделился изображением карты Европы от портала Landgeist. На ней были указаны вопросы, которые в Google чаще всего задают о разных странах. На изображении также был назван вопрос о России, больше всего интересующий иностранцев.

«Первый результат автозаполнения Google для запроса "Почему люди из этой страны..."» — подписал опубликованное изображение. Оказалось, что больше всего иностранцев волновал вопрос о том, почему россияне так любят бренд спортивной одежды Adidas. Однако в комментариях многие не согласились с тем, что жителям страны так сильно нравится этот бренд.

«Русские любят Adidas? Я в замешательстве. Это какой-то мем в англоязычных странах? Я не думаю, что Adidas попадет в топ-20 или даже топ-50 брендов иностранной одежды, популярных в России», — высказался пользователь о стереотипе, связанном со страной. «Я подозреваю, что создатели картинки перепутали Россию с СССР. Тогда, 40 лет назад, это был один из немногих западных брендов, доступных в стране. Как, например, Pepsi», — объяснил он.

Среди вопросов, указанных на карте, многие были связаны со стереотипами. Англоязычных пользователей интересовало, почему французы едят улиток, почему у ирландцев рыжие волосы, почему венгры едят гуляш, почему греки бьют тарелки и почему голландцы носят деревянную обувь. Самым частым вопросом, связанным с Украиной и Белоруссией, оказался вопрос о том, почему жители этих стран говорят по-русски.

Ранее другой англоязычный пользователь Reddit опубликовал фотографию борща и рассказал, что готовил и ел его впервые. Внешний вид блюда, а также наличие в супе некоторых ингредиентов рассмешили и удивили читателей. В комментариях к фотографии иностранца многие россияне отметили, что у блюда, запечатленного на снимке, мало общего с борщом.