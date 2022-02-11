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Заказавшая убийство семьи школьница раскрыла детали преступления

Омская школьница раскрыла детали убийства семьи, которую «заказала» своему парню

Кадр: РЕН ТВ

Школьница из Омской области, которая «заказала» убить свою семью своему парню, раскрыла детали преступления. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Девушка рассказала, что молодой человек, который пришел к ней домой, сразу же показал орудие планируемого преступления — нож. Также он сказал россиянке, что ей придется смотреть на происходящее. Однако расправу она не увидела, так как находилась в другой комнате. Когда девушка вышла, то увидела тела матери, отчима и сестры.

Ранее было опубликовано видео с показаниями девушки на месте преступления.

Убийство троих человек — двоих взрослых и ребенка — произошло в ночь на 22 января в селе Юрьевка. В процессе расследования выяснилось, что школьница сама подговорила молодого человека убить свою мать и отчима. Также она предложила избавиться от 10-летней сестры-инвалида, за которой не хотела ухаживать.

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Леонид Микуляк
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