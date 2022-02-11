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Шойгу рассказал британскому коллеге о роли России в европейской напряженности

Глава Минобороны России Шойгу заявил, что Москва не виновата в европейской напряженности
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Москва не виновата в росте напряженности в Европе и на Украине, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом, сообщает агентство «Интерфакс».

«Рад приветствовать вас в Москве, в Минобороны России. Военно-политическая обстановка в Европе становится все напряженнее и напряженнее. И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряженности. Но тем не менее видим, что она растет», — рассказал Шойгу.

Он поделился мнением о том, что встреча позволит обсудить актуальные вопросы снижения европейской напряженности и роли государств в мирном процессе. Шойгу рассказал, что в скором времени российское руководство представит новый ответ по предложениям безопасности.

«Наши предложения Соединенным Штатам Америки и НАТО по обеспечению безопасности в Европе, которые мы отправили в декабре, получили ответ в январе. Сейчас это все рассмотрено. Думаю, что в ближайшее время наш ответ также последует», — подтвердил Шойгу.

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9 февраля

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Москву в пятницу, 11 февраля. Ранее издание The Times сообщило со ссылкой на источники, что основная цель визита Уоллеса — «дать понять, что вторжение на Украину дорого обойдется» для России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Великобритании Лиз Трасс. После окончания беседы дипломат рассказал, что Трасс вновь требовала убрать российские войска с российской территории. По словам министра, такое положение дел как минимум вызывает сожаление.

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Дмитрий Сотак
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