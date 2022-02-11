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Стала известна цель визита министра обороны Великобритании в Россию

The Times: министр обороны Великобритании озвучит последствия вторжения России на Украину

Фото: Leon Neal / Getty Images

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу «даст понять, что вторжение на Украину дорого обойдется» Москве. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

Как утверждает газета, основная цель визита Уоллеса — объяснить главе российского военного ведомства, что в случае вторжения в соседнюю страну сложится абсолютно провальное положение. Уоллес также привезет с собой новый пакет санкций, который Великобритания намерена ввести, если произойдет эскалация ситуации на российско-украинской границе.

Отмечается, что министр обороны Великобритании прибудет на встречу в сопровождении адмирала Тони Радакина, который встретится с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым. Источник в британском военном ведомстве допустил, что это могут быть последние двухсторонние переговоры представителей двух стран.

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10 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Великобритании Лиз Трасс. После окончания беседы дипломат рассказал, что Трасс вновь требовала убрать российские войска с российской территории. По словам министра, такое положение дел как минимум вызывает сожаление.

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов опроверг слухи о планах Москвы вторгнуться на Украину. По его мнению, в этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели. Гатилов также отметил, что Россия ‎выступает за ровные и взаимовыгодные отношения со всеми странами, а не только с соседями.

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Алина Гончарова
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