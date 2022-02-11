На популярном курорте гид изнасиловал туристку

На Шри-Ланке местный житель изнасиловал немецкую туристку, приехавшую в отпуск на популярный курорт. Подробности произошедшего публикует ланкийский информационный портал EconomyNext.

Инцидент произошел в городе Тангалла района Хамбантота 4 февраля. Путешественница заявила, что подверглась нападению со стороны нанятого для ознакомления с курортом гида, который остановился в том же отеле, что и она.

По словам сотрудника полиции, после произошедшего немку госпитализировали. «Она была чрезвычайно напугана, даже в больнице ей было неспокойно», — заявил сотрудник правоохранительных органов.

Отмечается, что преступник скрылся в неизвестном направлении. Единственное, что удалось узнать к настоящему времени, что мужчина проживает в небольшом городе Элла в нагорной части страны.

Ранее стало известно о подобном случае на Шри-Ланке. Издание The Daily Mirror сообщало, что в декабре 2021 года местный житель накачал наркотиками и изнасиловал 32-летнюю гражданку Германии, отдыхавшую в курортном городе Коллупития.

В сентябре в ОАЭ задержали гражданина Марокко, который притворился парикмахером и изнасиловал туристку в Дубае. Так, марокканец встретил женщину в ресторане отеля в Jumeirah Lakes Towers, представился стилистом по волосам и пригласил отдыхающую в свою квартиру под предлогом продажи косметических средств со скидкой.