Мужчина притворился парикмахером и изнасиловал туристку на известном курорте

В ОАЭ задержали гражданина Марокко, который притворился парикмахером и изнасиловал туристку на известном курорте. Мужчина был осужден на 15 лет тюремного заключения, передает The National.

По данным издания, марокканец встретил женщину в ресторане отеля в Jumeirah Lakes Towers в Дубае, представился стилистом по волосам и пригласил отдыхающую в свою квартиру под предлогом продажи ей косметических средств со скидкой.

«Он назвался парикмахером и вручил мне свою визитку и карточку салона, в котором он работал, — рассказала потерпевшая, возраст и национальность которой не разглашаются. — Он предложил мне средства для ухода за волосами, которые продает из своей квартиры по сниженным ценам».

Далее, по словам туристки, они зашли в его квартиру, он запер дверь и изнасиловал ее. «Я кричала, а он сказал, что убьет меня, если я не заткнусь», — поделилась она и добавила, что после произошедшего ей удалось сбежать из квартиры и вызвать полицию.

Преступника задержали и провели допрос, в ходе которого мужчина утверждал, что отдыхающая сама согласилась на половой акт в обмен на 500 дирхамов (примерно 9945 рублей). Показания против него дал его сосед по квартире, который слышал женские крики о помощи.

Марокканец был признан виновным, после отбытия срока тюремного заключения его депортируют из ОАЭ.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержан житель острова Пхукет, который признался в ограблении и убийстве туристки из Швейцарии. Уточняется, что отдыхающая отправилась купаться на водопад и оставила личные вещи на берегу, откуда за ней наблюдал местный житель. Как только женщина зашла в воду, между ними завязалась драка, в ходе которой таец задушил туристку.