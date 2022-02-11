Козак использовал толковый словарь на переговорах в «нормандском формате»

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что ему пришлось использовать Кембриджский толковый словарь в общении со своими украинскими коллегами на переговорах в «нормандском формате». Его цитирует РИА Новости.

По словам Козака, представители Киева попытались дать свое определение словам «консультация» и «обсуждение». «Пришлось предъявить Кембриджский толковый словарь английского языка и показать значение этих слов. Эти слова одинаковые», — сказал он.

Козак уверен, что у этих слов не может быть разночтений ни в английском, ни в украинском, ни в русском языках. Они, объяснил он, означают встречу для обсуждения чего-либо или кого-либо с целью найти взаимоприемлемое решение.

Ранее замглавы АП заявил, что Госдепартамент США разослал партнерам по НАТО инструкции о том, как затянуть переговоры по Украине с участием России. По его словам, хоть инструкция и новая, этими методами последние семь лет пользуются стороны «нормандского формата».

Он также обвинил Киев в манипуляции Германией и Францией, которые поддерживают все «абсолютно абсурдные» идеи и предложения, высказанные Украиной.