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Украина отказалась силой возвращать Донбасс из-за угрозы массовой гибели людей

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина не будет силой забирать Донбасс

Фото: Ukrainian Armed Forces Press Service / Reuters

Власти Украины отказались силой возвращать неподконтрольные территории Донбасса из-за угрозы массовой гибели людей, передает Telegram-канал Vesti.

Киев не будет силой забирать Донецкую и Луганскую область из-за опасения массовой гибели населения, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он также сообщил, что президент Владимир Зеленский поставил задачу увеличить Силы территориальной обороны Украины до двух миллионов человек, которые «будут готовы защищать страну в случае необходимости».

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О планах привлечь на службу в резерве территориальной обороны до 2 миллионов человек рассказал и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. «Нас интересуют 1,5-2 миллиона достаточно мотивированных граждан, которые желают защитить свой дом, семью, страну, которых мы должны подготовить», — заявил он.

В Киеве и на Западе утверждают, что есть угроза российского вторжения на Украину. Москва отрицает подобные обвинения. В самопровозглашенных республиках Донбасса, в свою очередь, обвиняют украинские власти в подготовке наступления.

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Алевтина Запольская
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