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Собянин рассказал о работе врачей в Москве с пожилыми пациентами с COVID-19

Мэр Собянин заявил, что врачи начнут посещать на дому пожилых москвичей с COVID-19

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

В Москве врачи начнут посещать на дому пожилых граждан с COVID-19 независимо от тяжести заболевания. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем официальном сайте.

Столичный градоначальник отметил, что такая мера поможет обеспечить более комплексный подход к ведению пожилых пациентов, особенно с учетом сопутствующих патологий.

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Собянин также подчеркнул, что с 14 февраля в Москве увеличат объемы плановой помощи в поликлиниках.

Ранее мэр столицы рассказал, что за прошлую неделю количество контактов врачей с пациентами с ОРВИ и COVID-19 составило 780 тысяч раз — это рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения.

Анна Щербакова
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