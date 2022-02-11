Собянин рассказал о работе врачей в Москве с пожилыми пациентами с COVID-19

В Москве врачи начнут посещать на дому пожилых граждан с COVID-19 независимо от тяжести заболевания. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем официальном сайте.

Столичный градоначальник отметил, что такая мера поможет обеспечить более комплексный подход к ведению пожилых пациентов, особенно с учетом сопутствующих патологий.

Собянин также подчеркнул, что с 14 февраля в Москве увеличат объемы плановой помощи в поликлиниках.

Ранее мэр столицы рассказал, что за прошлую неделю количество контактов врачей с пациентами с ОРВИ и COVID-19 составило 780 тысяч раз — это рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения.