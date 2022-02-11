Минобороны Британии указало на разные позиции с Россией по инциденту в Солсбери

Лондон и Москва по-прежнему придерживаются разных позиций по ряду вопросов, в том числе, в отношении инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018-м. На это указал глава Минобороны Британии Бен Уоллес по итогам переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает «Интерфакс».

Уоллес подчеркнул, что указанный инцидент должен быть решен. При этом он заявил, что рассчитывает на продолжение диалога между британским и российским военным руководством. «Иметь линию коммуникации гораздо лучше, чем нулевой процент», — заключил министр.

Глава британского ведомства отметил, что встреча министра обороны Соединенного Королевства с министром Шойгу произошла впервые с 2014 года. «Я думаю, это начало этого процесса — понять озабоченности друг друга», — добавил он.

Ранее Уоллес заявил, что НАТО намерено соблюдать все соглашения, подписанные с Россией, и будет стремиться поддерживать равноправные и сильные отношения. Он также опроверг желание Североатлантического альянса «разделять и властвовать» над российской стороной.

В марте 2018-го на улице Солсбери были найдены без сознания бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Британская сторона считает российское руководство причастным к произошедшему. Москва отрицает обвинения.