Вдова узнала о пугающем хобби мужа после его смерти

Вдова из английского графства Вустер после смерти мужа внезапно узнала, что у него было пугающее хобби — мужчина тайно собирал коллекцию чучел животных. Об этом сообщает New York Post.

62-летняя Джули Гиттос знала, что ее муж Кевин интересовался таксидермией (способом изготовления реалистичных изображений животных). У них дома было несколько чучел, но она никогда не осознавала масштаба его увлечения до тех пор, пока мужчина не скончался от рака в возрасте 69 лет.

Вдова наняла рабочих, чтобы разобрать чердак, и они обнаружили жуткую коллекцию умершего хозяина дома — десятки ящиков с чучелами животных. В гараже вдова также нашла еще 150 чучел, которые стояли рядом на широких полках. «Я была поражена, что Кевин сумел собрать [коллекцию] у меня под носом, в то время как я ничего не знала о его увлечении», — призналась женщина.

В общей сложности женщина нашла целую сокровищницу из чучел, в том числе изготовленную в 1920 году голову льва, чучела морского угря, выдры, ушастой совы, барсука, лисы, зебры, редких видов антилоп и других созданий. Одними из главных сокровищ для любителей таксидермии оказались щенок, две белки и зеленый дятел родом из 1860-х годов.

Кевин работал инженером и тайно собирал огромную коллекцию в течение 30 лет совместной жизни с Гиттос. После того, как он вышел на пенсию и стал работать на полставки в аукционном доме, коллекция заметно пополнилась. Вдова предполагает, что мужчина не говорил про хобби, так как стеснялся его. «Думаю, он чувствовал вину из-за того, что покупал так много чучел, и поэтому не говорил мне о них», — объяснила англичанка. Позже она узнала, что ее сын Джеймс помогал коллекционеру носить чучела на чердак.

Гиттос подчеркнула, что покойному мужу было нечего прятать от нее. «Я знаю, что некоторые считают таксидермию странным увлечением, но Кевин был очень увлечен ею», — сказала она. Женщина добавила, что подруги дочери иногда оставались ночевать в их доме и всегда опасались чучел.

«Я чувствовала себя немного смущенной, когда люди заходили в холл, но большинство людей были поражены коллекцией, даже врачи, которые ухаживали за Кевином, когда он заболел», — заявила женщина.

Гиттос решила выставить на аукцион коллекцию умершего мужа. Она будет выставлена аукционным домом Hansons Auctioneers. Ожидается, что вдове удастся получить от ее продажи около 13 тысяч долларов (975 тысяч рублей). Эти деньги женщина планирует пожертвовать в местную организацию по лечению онкологических заболеваний.

«Коллекция Кевина весьма необычна. Некоторые экземпляры датируются 1860-ми годами. Некоторым людям это увлечение может показаться странным, но нужно понимать исторический контекст. В викторианские и эдвардианские времена люди увлекались естественной историей, как и мы сегодня, но они не могли включить телевизор и посмотреть телепередачи о природе», — сказал владелец аукционного дома Чарльз Хэнсон.

Ранее сообщалось, что 22-летняя жительница английского города Бостон, графство Линкольншир, не захотела расставаться с умершей кошкой по кличке Ники и самостоятельно сделала из нее чучело. Она добавила, что ею движет любовь к животным, поскольку она не хочет, чтобы они гнили в земле.