Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Тихановская примет участие в Мюнхенской конференции

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская примет участие в Мюнхенской конференции

Фото: Mika Schmidt / Globallookpress.com

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом она сообщила в Twitter.

По словам экс-кандидата, вместе с мировыми политиками она обсудит угрозу, которую представляет для всего региона власть Александра Лукашенко, и разрешение белорусского кризиса. Тихановская добавила, что проведет ряд встреч на высоком уровне, чтобы обсудить возможные меры поддержки для белорусов.

Мюнхенская конференция пройдет 18-20 февраля. Ранее стало известно, что Россия отказалась от участия в мероприятии из-за ограничений для обладателей непризнанных Евросоюзом вакцин от COVID-19 и резких высказываний организаторов.

В начале февраля Тихановская заявила, что готова приехать в Киев и хочет сотрудничать с украинской властью, чтобы найти общие решения «проблем, которые создает режим Лукашенко».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Геннадия Зюганова госпитализировали
Матвиенко упрекнула Минсельхоз фразой «почему вы не погружаетесь в навоз?»
Япония призвала соотечественников немедленно покинуть Украину
Охранник притворявшегося сыном богача афериста подал в суд на Netflix
В России рассказали об инструкциях США по затягиванию переговоров по Украине
Шойгу предложил Западу перестать вооружать Киев
Стоматолог рассказал о влиянии COVID-19 на состояние зубов
Су-34 отработали уничтожение противника в стратосфере
В России заявили о недопустимости политизации спорта на фоне скандала с Валиевой
Суд оставил без изменений меру пресечения Порошенко
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.