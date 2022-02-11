Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом она сообщила в Twitter.

По словам экс-кандидата, вместе с мировыми политиками она обсудит угрозу, которую представляет для всего региона власть Александра Лукашенко, и разрешение белорусского кризиса. Тихановская добавила, что проведет ряд встреч на высоком уровне, чтобы обсудить возможные меры поддержки для белорусов.

Мюнхенская конференция пройдет 18-20 февраля. Ранее стало известно, что Россия отказалась от участия в мероприятии из-за ограничений для обладателей непризнанных Евросоюзом вакцин от COVID-19 и резких высказываний организаторов.

В начале февраля Тихановская заявила, что готова приехать в Киев и хочет сотрудничать с украинской властью, чтобы найти общие решения «проблем, которые создает режим Лукашенко».