Дизайнеры раскрыли секреты правильной упаковки чемодана

Британские дизайнеры и основательницы компании Style Sisters Джемма Лилли (Gemma Lilly) и Шарлотта Реддингтон (Charlotte Reddington) раскрыли главные секреты правильной и максимально эффективной упаковки вещей в чемодан. Своими советами они поделились с Express.

«Всегда полезно планировать заранее, когда вы путешествуете по работе или на отдых. Для начала надо выяснить, какие из самых необходимых вещей будут в номере отеля. Это избавит от необходимости брать с собой фен или ряд туалетных принадлежностей», — заявили они.

Кроме того, специалисты посоветовали заранее продумать комплекты одежды, которые планируется взять с собой в поездку, а также составить список, чтобы ничего не забыть.

«Обычно мы упаковываем по порядку обувь, одежду, а затем туалетные принадлежности, а также советуем положить водостойкие вещи по краю чемодана, например, водонепроницаемое пальто, чтобы защитить содержимое багажа от влаги», — рассказали эксперты и добавили, что начинать заполнять сумку лучше от углов в центр, поскольку это позволит более эффективно использовать пространство.

Ранее в декабре стюардесса неизвестной авиакомпании, работающая по профессии более десяти лет, дала путешественникам советы по безопасному проживанию в гостиницах. Бортпроводница рассказала, что всегда, находясь в гостиничном номере, в целях безопасности закрывает дверь на цепочку или внутренний замок.

