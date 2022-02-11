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Названа причина блокировки популярного российского издания в Белоруссии

Мининформ Белоруссии назвал причиной блокировки российского интернет-издания TJ экстремизм

Фото: Shutterstock

Популярное российское интернет-издание TJ (ранее было известно как Tjournal) заблокировали в Белоруссии в связи с размещением на нем информации, признанной по решению суда экстремистскими материалами. Причину блокировки в пятницу, 11 февраля, назвали в Министерстве информации Белоруссии.

В Мининформе республики напомнили, что распространение экстремистских материалов запрещено в соответствии со статьей 38 Закона Белоруссии «О средствах массовой информации».

«Возобновление доступа к интернет-ресурсу возможно по заявлению его владельца после устранения нарушений законодательства о СМИ», — добавили в министерстве.

В TJ в свою очередь уже отреагировали на данное заявление. «Мы пока не получали уточнений от белорусских властей. Поэтому не знаем, о каком именно материале идет речь», — говорится в Telegram-канале издания.

О блокировке TJ на территории Белоруссии стало известно 10 февраля. Основанием внесения издания в список блокировки послужило решение Мининформа Белоруссии. Причина ограничения доступа к ресурсу не приводилась.

В TJ также сообщили, что причина блокировки в Белоруссии им неизвестна. «Редакция направила запрос в Министерство информации Белоруссии», — заявил главный редактор издания Сергей Звезда.

TJournal был запущен в 2011 году в качестве агрегатора постов из Twitter. В 2014 году портал вошел в состав издательского дома «Комитет», а к 2019 году стал блог-платформой. Издание специализируется на новостях из мира технологий, соцсетей и резонансных инфоповодах из разных сфер.

Дарья Кучерявых
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