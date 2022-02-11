Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Британии неправильно расслышала вопрос Лаврова про Россию

Reuters: глава МИД Британии Трасс не расслышала вопрос Лаврова про суверенитет регионов

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, по ошибке не признавшая суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, неправильно расслышала вопрос российского министра. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в МИД Великобритании.

В британском ведомстве также отреагировали на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который признал, что Трасс могла просто оговориться. Однако он добавил, что ведущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением Минских соглашений.

«Это полная чушь и классическая российская пропаганда», — заявили агентству источники в британском МИД.

В четверг, 10 февраля, Трасс на закрытых переговорах с Лавровым заявила, что Лондон никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями. В разговор пришлось вмешаться послу Великобритании Деборе Броннерт, которая объяснила главе МИД, что регионы действительно входят в состав России.

В беседе с РБК глава МИД Великобритании заявила, что перепутала указанные российским коллегой регионы с территорией Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Элла Саад
Обсудить
Последние новости
ЦБ резко повысил ключевую ставку
В Кремле оценили желание США наказать россиян из-за допинга Валиевой
Климатический план спасения России сравнили с телегой впереди лошади
Вирусолог заявил о движении к концу пандемии после пика омикрона в Москве
Вдова узнала о пугающем хобби мужа после его смерти
Суд взыскал сотни тысяч рублей с НТВ из-за Ждуна
Глава МИД Британии неправильно расслышала вопрос Лаврова про Россию
Отец Алисы Тепляковой назвал стоимость психологической консультации у его дочери
Популярный у россиян азиатский курорт разрешил въезд непривитым туристам
Звезда «Весны на Заречной улице» Юхтин госпитализирован в тяжелом состоянии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.