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Песков прокомментировал отказ Трасс признать Воронеж и Ростов регионами России

Пресс-секретарь Песков посчитал, что Трасс оговорилась в заявлении о суверенитете Воронежа

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая усомнилась в суверенитете России над Ростовом-на-Дону и Воронежем. По его мнению, дипломат оговорилась, передает РИА Новости.

«Давайте все-таки оговорки называть оговорками и давайте надеяться до последнего, что речь идет об оговорках, но то, что, действительно, ведущие действующие лица мировой дипломатии испытают проблемы с прочтением очень короткого и предельно четкого текста минского комплекса мер — это очевидно», — посчитал пресс-секретарь президента России.

Он отметил, что очень квалифицированные высокопоставленные политсоветники глав государств минской четверки не могут вынести из одного текста одно и то же понимание. «Вот мы с вами, например, все стали свидетелем того, как вчера опять, к сожалению, безрезультатно завершилась очередная встреча политсоветников нормандской четвёртки», — напомнил Песков.

О том, что Трасс усомнилась в суверенитете России над Ростовской и Воронежской областями, стало известно в четверг, 10 февраля. На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым она сказала: «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами».

В ситуацию вмешалась посол Великобритании в России Дебора Броннерт, которая объяснила Трасс, что Ростовская и Воронежская области действительно являются российскими субъектами.

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Варвара Кошечкина
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