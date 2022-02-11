Популярная пляжная страна упростила правила въезда для россиян

Власти Туниса упростили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, — с 15 февраля отменяется требование о ПЦР-тестах до вылета для всех привитых путешественников старше 18 лет. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно нововведениям, приезжающие в популярную пляжную страну иностранцы обязаны иметь при себе сертификат о вакцинации (в Тунисе признаны все российские препараты) с QR-кодом на английском языке, в котором указаны данные загранпаспорта. Туристы в возрасте до шести лет вправе въезжать в Тунис непривитыми. Также они освобождены от прохождения тестов.

Кроме того, для невакцинированных путешественников отменяется обязательный пятидневный карантин по прибытии. Теперь для въезда в страну необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до регистрации на рейс в аэропорту вылета, либо результат экспресс-исследования, проведенного не более чем за 24 часа до регистрации на рейс.

Отмечается, что въезжающие отдыхающие могут быть подвергнуты выборочному тестированию на COVID-19 в аэропорту прибытия. Туристов с выявленным положительным тестом отправят на пятидневную самоизоляцию в отель.

Раннее в феврале туроператоры раскрыли оптимальную стоимость туров на курорты Туниса в предстоящем летнем сезоне. Первые чартерные рейсы запланированы на конец апреля. Coral Travel предлагает к бронированию путевки с проживанием в отеле «все включено» за 72,6 тысячи рублей на двоих.