Захвативший школьницу после убийства ее родственников уголовник пойдет под суд

В Иркутской области захвативший школьницу после убийства ее родственников 45-летний российский уголовник пойдет под суд. Об этом в пятницу, 11 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в Тайшете ранее судимый за убийство и покушение на убийство рецидивист 12 августа 2021 года пришел в гости к 48-летнему знакомому и вооружившись молотком нанес ему множество ударов по голове, а после расправился с его 74-летней матерью. Затем злоумышленник скинул тела погибших в подпол сарая, захватив 13-летнюю племянницу погибшего мужчины.

В течении дня злоумышленник удерживал заложницу в доме. 13 августа 2021 года сообщалось, что мужчина изнасиловал ребенка. Девочке удалось спастись благодаря тому, что она отправила СМС однокласснице, где рассказала, что ее удерживает незнакомый мужчина. Мать одноклассницы тут же обратилась в полицию, благодаря чему девочку удалось вызволить.

Подозреваемый был задержан. По уголовному делу проведено 15 судебных экспертиз. В качестве свидетелей допрошены более 30 человек. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу. За двойное убийство, удержание ребенка в доме и изнасилование подсудимому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.