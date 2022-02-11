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В Госдуме ответили на ультиматум Украины о военных на границе

Депутат Белик заявил, что расположение военных внутри страны является «сугубо нашим делом»

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Расположение военных сил внутри страны является «сугубо нашим делом». Так на ультиматум Киева о разъяснении военной деятельности Москвы ответил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, его слова приводят «Известия».

По словам парламентария, в РФ не раз указывали, что расположение российских войск внутри страны — «сугубо наше внутреннее дело, решение, которое принимает Министерство обороны и верховный главнокомандующий».

Он отметил, что Москва не обязана кому-либо отчитываться. У России, добавил депутат, нет никаких агрессивных планов или желания на кого-то нападать.

«Но защищать свою территорию, обеспечивать ее безопасность любыми средствами и методами, какими мы считаем нужными, мы будем. (...) Язык ультиматумов — это не для нас», — заключил Белик.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев запросил у Москвы разъяснения по поводу ее военной деятельности и дал 48 часов на ответ. Уточняется, что Россию попросили предоставить детальный ответ относительно военной деятельности в районах, которые прилегают к территории Украины, а также в Крыму.

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Никита Абрамов
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