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Экономика

Российский фондовый рынок открылся падением

Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 2,2 процента

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В начале основной торговой сессии на Московской бирже российский фондовый рынок падает. Индекс Мосбиржи опускается на 2,21 процента, до 3574 пункта, индекс РТС — на 3,11 процента, до 1498,6 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Российская валюта двигается разнонаправленно по отношению к основным. Доллар поднялся выше 75 рублей, до 75,2 рубля (плюс 0,25 процента), а евро опустился до 85,55 рубля (минус 0,3 процента).

Все «голубые фишки» Мосбиржи находятся в красной зоне. Лидерами падения стали «Русал» (минус 3,16 процента, до 80,38 рубля), VK (минус 2,17 процента, до 594,2 рубля) и ММК (минус 1,95 процента, до 63,34 рубля). Лучше всего себя чувствуют «Сургутнефтегаз» (минус 0,2 процента, до 37,73 рубля), «Роснефть» (минус 0,51 процента, до 566,5 рубля) и «Мосбиржа» (минус 0,52 процента, до 139,33 рубля).

Курс доллара от TradingView

Цены на нефть умеренно снижаются. Апрельский фьючерс на сорт Brent опустился до 91,06 доллара за баррель (минус 0,38 процента), мартовский фьючерс на WTI — до 89,66 доллара (минус 0,24 процента).

Поводом для такой динамики стала неожиданно высокая инфляция в США, достигшая 7,5 процента, и, как следствие, падение американского рынка. Ситуация повлияла на все остальные рынки — инвесторы начали уходить в защитные активы. Кроме того, президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, что может быть воспринято как ухудшение ситуации на этом направлении.

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Платон Щукин
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