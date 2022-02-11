Российский фондовый рынок открылся падением

В начале основной торговой сессии на Московской бирже российский фондовый рынок падает. Индекс Мосбиржи опускается на 2,21 процента, до 3574 пункта, индекс РТС — на 3,11 процента, до 1498,6 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Российская валюта двигается разнонаправленно по отношению к основным. Доллар поднялся выше 75 рублей, до 75,2 рубля (плюс 0,25 процента), а евро опустился до 85,55 рубля (минус 0,3 процента).

Все «голубые фишки» Мосбиржи находятся в красной зоне. Лидерами падения стали «Русал» (минус 3,16 процента, до 80,38 рубля), VK (минус 2,17 процента, до 594,2 рубля) и ММК (минус 1,95 процента, до 63,34 рубля). Лучше всего себя чувствуют «Сургутнефтегаз» (минус 0,2 процента, до 37,73 рубля), «Роснефть» (минус 0,51 процента, до 566,5 рубля) и «Мосбиржа» (минус 0,52 процента, до 139,33 рубля).

Цены на нефть умеренно снижаются. Апрельский фьючерс на сорт Brent опустился до 91,06 доллара за баррель (минус 0,38 процента), мартовский фьючерс на WTI — до 89,66 доллара (минус 0,24 процента).

Поводом для такой динамики стала неожиданно высокая инфляция в США, достигшая 7,5 процента, и, как следствие, падение американского рынка. Ситуация повлияла на все остальные рынки — инвесторы начали уходить в защитные активы. Кроме того, президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, что может быть воспринято как ухудшение ситуации на этом направлении.