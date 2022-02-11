Раскрыта цель визита министра обороны Британии в Россию

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве планирует сделать предупреждение, заявила газета Times.

Издание раскрыло цель визита министра обороны Британии в Москву и сообщило, что он привезет на встречу с Шойгу новый пакет санкций. Уоллес попытается убедить главу Минобороны России в необходимости деэскалации кризиса на Украине. Уоллес также заявит коллеге, что от потенциального вторжения на Украину не выиграет никто.

Ранее Уоллес заявил о прогрессе в диалоге по безопасности с Россией. При этом он оценил предложения страны в этой области как «абсолютно необоснованные».

Уоллес прибудет в Москву в пятницу, 11 февраля. Вместе с коллегами он планирует заявить, что России необходимо прекратить «свою агрессивную кампанию гибридной войны и вступить в конструктивные переговоры».

