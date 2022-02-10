Минобороны Великобритании отметило прогресс в диалоге с Россией

В диалоге с Россией по безопасности в Европе отмечается медленный прогресс. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, передает «Интерфакс».

«Мы наблюдаем медленный прогресс. Поэтому нам следует применять как сдерживание, так и диалог», — заявил Уоллес в эфире британской радиостанции LBC. При этом он назвал предложения России по гарантиям безопасности в Европе «абсолютно необоснованными».

Он также заявил, что в НАТО не собирались отменять политику «открытых дверей», и выразил уверенность, что ситуацию на Украине можно разрешить, следуя Минским договоренностям.

Ранее Уоллес не исключил, что официальный Лондон решится на развертывание британских войск в Восточной или Южной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Комментируя такую возможность, Уоллес подчеркнул, что развертывание британских войск произойдет только в случае необходимости.