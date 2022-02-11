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В Белом доме назвали самый быстрый способ добиться деэскалации вокруг Украины

Помощник Байдена Салливан: для деэскалации вокруг Украины Россия должна отозвать войска
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Leah Millis / Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал самый быстрый способ снизить напряженность в отношениях между Россией и Украиной. Его слова приводит CNN.

Он отметил, что Россия разместила у границ более 100 тысяч военнослужащих. По мнению представителя Белого дома, для быстрой деэскалации обстановки Россия должна отозвать свои войска от украинской границы.

Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты принимают решения в ответ на активное наращивание военного давления на Украину. Он также добавил, что «практически каждый день» разговаривает с помощниками президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Салливан заявил, что Россия в случае вторжения на Украину может захватить крупные города этой страны, включая Киев. Советник президента США Джо Байдена сообщил, что существует высокая вероятность захвата значительной территории Украины и крупных городов. Однако как-либо развивать эту тему он не стал.

Ксения Назарова
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