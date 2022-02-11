Зеленский ввел санкции против телеканала «Наш»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против компаний, владеющих телеканалом «Наш». Об этом сообщает РИА Новости.

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к юридическим лицам введены сроком на пять лет.

Ранее СНБО ввел санкции против телеканала «Наш», принадлежащего экс-депутату Верховной Рады Евгению Мураеву, которого Великобритания считает главным кандидатом в «пророссийские лидеры» страны. Сам Мураев назвал действия властей преступлением.

В декабре прошлого года Зеленский ввел санкции против медиахолдинга «Новости», в который входят телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также ООО «Тайм медиа» (телеканал «Перший Незалежний») и ООО «Телепростир» (телеканал «Укрлив»). За 10 месяцев до этого решением СНБО эти телеканалы были заблокированы и прекратили вещание.